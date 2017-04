Exotische soorten groeiend gevaar voor Nederland

Wetenschappers en natuurbeheerders uiten hun zorgen over de toenemende verspreiding van invasieve exoten binnen onze landsgrenzen. Deze plant- en diersoorten uit andere werelddelen worden door menselijk handelen hier de natuur in gebracht en richten veel schade aan.

Goudvissen in de gracht

Directe aanleiding voor de exotendiscussie is de gemeente Veenendaal, die even wereldnieuws werd toen uitlekte dat bewoners 280 goudvissen en goudwindes hadden uitgezet in de gracht. ‘We besteden elk jaar weer meer tijd aan de bestrijding van exoten die in het water komen doordat mensen hun aquariumbakken legen,’ zo reageert Dolf Moerkens van de Unie van Waterschappen op de goedbedoelde actie. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in twintig jaar tijd het oppervlak dat bestreken wordt door exotische waterplanten maar liefst twintig maal zo groot is geworden.