Factcheck: Gaan plastic vretende rupsen ons afvalprobleem echt oplossen?

Op het eerste gezicht lijkt het een waardevolle doorbraak te zijn. Met de ontdekking van plastic etende rupsen zou er een ‘natuurlijke’ oplossing in zicht zijn voor onze bergen plastic. Maar is dat ook echt zo? George van Hal Sprak er over in de Ochtend bij Radio1.

Het was naar eigen zeggen een toevallige ontdekking. De Spaanse biologe Federica Bertocchini was haar bijenkasten aan het zuiveren van de rupsen van de Grote-Grasmot (ook wel waswormen genaamd) die er de honing en was aan het opvreten waren. Haar verbazing was groot toen bleek dat de rupsen die ze in haar plastic zakje stopte het zakje even lekker vonden. Door de gaatjes die ze vraten waren er vele ontsnapt.

Er zijn vermoedens dat de waswormen dit kunnen, omdat bijenwas en plastic zakjes min of meer dezelfde chemische structuur hebben. Toch is de ontdekking van Bertocchini niet zo uniek. In 2010 rapporteerden Chinese en Amerikaanse onderzoekers al dat de rupsen van de Indische meelmot plastic aten. En niet toevallig hadden deze rupsen bacteriën in hun ingewanden die voor hen het plastic verteerden. Want wetenschappers hebben ook al ontdekt dat sommige bacteriën eveneens plastic kunnen afbreken.

Toch kan geen van hen voorlopig de snelheid evenaren waarmee de waswormen van Bertocchini het plastic naar binnen schransen. Bij een experiment met een andere plastic zak hadden honderd rupsen na twaalf uur 92 milligram plastic op. Is dit dan genoeg om onze grote overschotten aan plastic weg te werken? Hoewel Bertocchini al meteen patent heeft aangevraagd op haar ontdekking, kom je met duizend rupsen na twaalf uur nog altijd niet tot een enkele gram. Erg weinig dus.