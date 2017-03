Fluorescentie bij boomkikkers ontdekt

In het daglicht is de polkadot boomkikker (Hypsiboas punctatus) een weinig opvallend diertje met een geelgroen vel met rode stippen.

Maar draai je het licht uit en beschijn je het amfibie met ultraviolet licht, dan geeft het een fel groen en blauw schijnsel af. Bioloog Carlos Taboada en collega’s publiceren dat deze week in vakblad PNAS, waar ze ook het precieze werkingsmechanisme uiteenzetten. De kikker heeft fluorescente moleculen die nooit eerder zijn aangetroffen in dieren.

De boomkikker is het eerste amfibie waarbij fluorescentie wordt aangetroffen. Daarmee roept de ontdekking vooral nieuwe vragen op. Zo weten de ontdekkers nog niet wat de kikker met zijn fluorescente vel moet. Het zou kunnen gaan om communicatie, camouflage of het aantrekken van voortplantingspartners. Maar dat is speculatie, want het is nog niet bekend of de kikker de gloed zelf kan waarnemen. Er bestaan wel vermoedens dat sommige kikkers uv-licht kunnen zien.

