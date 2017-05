Fruitvliegjes in de strijd tegen het fragiele-X-syndroom

Behandeling bestaat nog niet

Er is nu al meer dan een halve eeuw onderzoek gedaan naar de aandoening, maar een behandeling die de oorzaak van de symptomen aanpakt bestaat nog niet. Dit ligt voor een groot deel aan dat het testen op labdieren lastig is. Er is lang gezocht naar geschikte dieren die genetisch zo aan te passen zijn dat ze representatief de symptomen vertonen van het syndroom. Dit is tot nu toe redelijk gelukt bij muizen, maar de onderzoekers zeggen dat de muizen niet consequent zijn in de symptomen. De ene keer wordt bijvoorbeeld bij de muizen gemeten dat ze angstaanvallen hebben – één van de kenmerken van het syndroom – terwijl dat de andere keer, in dezelfde test, helemaal niet waarneembaar is.