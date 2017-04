‘Gedachtenlezen schendt zwijgrecht’

De breinactiviteit van verdachten meten om te achterhalen wie van hen details herkent van een misdrijf. Het klinkt als een effectieve methode om de dader aan te wijzen. Dave van Toor promoveerde vorige week aan de Raboud Universiteit op het gebruik van deze techniek bij een rechtszaak. Hij betoogde dat het gebruik van zo’n test ontoelaatbaar is, omdat die in strijd is met de Nederlandse wet.

Dat laatste wordt meestal gedaan door middel van een elektro-encefalogram (EEG), waarvoor de verdachte een soort badmuts op krijgt met elektroden erin. Wanneer een proefpersoon dingen ziet die hij of zij herkent, dan is dat te zien in het EEG-signaal.

Nog niet waterdicht, maar wel goedkoop en snel

In Japan wordt de techniek al sinds de jaren ’50 gebruikt in strafrechtelijk onderzoek. Volgens Van Toor zal deze techniek in de toekomst waarschijnlijk ook in Nederland door een advocaat of officier van justitie worden aangevraagd. Met de techniek kan met 80 procent zekerheid worden vastgesteld of iemand de dader is of niet. Onschuldigen worden in 94 procent van de gevallen correct herkend.

Een methode hoeft niet 100 procent betrouwbaar te zijn om te worden toegestaan in een rechtszaak, aldus Van Toor. ‘Getuigen worden bijvoorbeeld nog altijd gehoord, terwijl veelvuldig is aangetoond dat die kunnen dwalen.’ Dat deze techniek (nog) niet helemaal waterdicht is hoeft dus geen probleem te zijn. Een voordeel van deze techniek is ook dat hij niet duur is en niet veel tijd kost.