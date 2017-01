Gedachtenlezen van locked-in patiënten brengt communiceren weer dichterbij

Eind vorig jaar berichtten we al over de revolutionaire toepassing van het UMC Utrecht die het mogelijk maakte voor locked-in patiënten om te communiceren. Deze toepassingen zijn nu in een andere richting ontwikkeld. Een Zwitserse onderzoeksgroep is erin geslaagd mensen die ook hun ogen niet meer kunnen bewegen te laten communiceren via eenvoudige ‘ja’ en ‘nee’ antwoorden.

De toepassing van Ramsey is specifiek ontworpen om patiënten minder afhankelijk te maken van een onhandige muts met elektroden. Zo’n badmuts is weliswaar niet-invasief, maar is minder nauwkeurig in het oppikken van signalen en bovendien niet buiten het ziekenhuis te gebruiken. De groep koos daarom voor een invasieve techniek: opereren dus. Dit systeem is wel buitenshuis mee te nemen en is niet zichtbaar voor anderen.

Het onderzoeksteam in Utrecht, onder leiding van Nick Ramsey, ontwikkelde een ingenieuze brain computer interface (BCI) waarbij elektroden op de hersenen elektrische signalen konden oppikken en via een kastje konden omzetten in opdrachten aan een computer. Op deze manier is het voor locked-in patiënten mogelijk letters te selecteren en te communiceren.

Volledig verlamd

Het nieuwe onderzoek, dat vandaag verschijnt in PLOS, gebruikt wel de badmutsmethode. De Zwitsers kozen voor de techniek fNIRS (functional near-infrared spectroscopy). fNIRS kan met behulp van bijna-infrarood licht veranderingen in het zuurstofniveau in het bloed in het voorste deel van de hersenen meten. Het is draagbaar, in tegenstelling tot veel andere non-invasieve BCI’s. De patiënten in het onderzoek leden allemaal aan een compleet locked-in syndroom veroorzaakt door de ziekte ALS. Bij een compleet locked-in syndroom kunnen patiënten ook hun oogspieren niet meer bewegen. Dat betekent dat zij niet meer kunnen communiceren, hoewel ze nog wel gedachten hebben en zich bewust zijn van hun omgeving.

Mensen die niet volledig locked-in zijn, kunnen vaak gebruik maken van BCI’s op basis van eye trackers. Met oogbewegingen kunnen ze dan opdrachten doorgeven aan de computer die ze gebruiken om te communiceren. Zowel de BCI van Ramsey als die van de Zwitsers richt zich op mensen die compleet locked-in zijn. Oogbewegingen zijn niet nodig: het maken van een breinklik is voldoende. Nadeel is dat het opwekken van die elektrische signalen veel training kost en niet per se gerelateerd is aan de taak die iemand wil uitvoeren. De patiënt waar Ramsey’s groep mee werkte moest bijvoorbeeld denken aan het bewegen van haar vingers om het gewenste resultaat te krijgen.