Geloof in big data vertroebelt de blik

Het geloof in big data is sterk. Het verzamelen, opslaan en analyseren van informatie maakt ons leven makkelijker, bedrijven winstgevender en de overheid efficiënter. Maar het kan ook de blik vertroebelen, weten Marcel Thaens en Jorinde Nuytinck.

In het nieuwste boek Homo Deus van de Israëlische bestsellerauteur Yuval Noah Harari speelt dataïsme een belangrijke rol. Harari ziet ons blind vertrouwen in grote hoeveelheden digitale informatie (big data) als een nieuw geloof waarin alleen informatie van echte waarde is.

Bij de overheid verspreidt het geloof in big data zich als een epidemie. Verschillende overheidsdiensten, bijvoorbeeld de Belastingdienst, het uwv, de politie en de veiligheidsdiensten verzamelen allerlei digitale gegevens over burgers.

Dat big data zo’n belangrijke rol zijn gaan spelen, danken we aan een razendsnelle technologische ontwikkeling die het verzamelen, opslaan en analyseren van grote hoeveelheden gegevens mogelijk maakt. Neem bijvoorbeeld dna-onderzoek. Toen wetenschappers voor het eerst het menselijk genoom in kaart brachten, kostte dat dertien jaar en drie miljard dollar. Tegenwoordig kan iedereen het binnen enkele weken voor minder dan duizend dollar laten doen. De verzamelde databergen genereren nieuwe inzichten, maar een zinvolle interpretatie blijkt vaak nog lastig.

Illusie van objectiviteit

Marcel Thaens, bijzonder hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit en consultant bij adviesbureau pblq, bestudeert het fenomeen. Hoewel Thaens de voordelen van big data ziet, maakt hij zich ook zorgen. ‘Data hebben een zweem van objectiviteit en hardheid,’ zegt Thaens. ‘Maar dat klopt niet altijd. Neem bijvoorbeeld een systeem dat rechters in de VS helpt om de kans op recidive van gedetineerden te berekenen. Het is een bekend probleem dat er een vertekening in die algoritmen zit die de arme, zwarte man benadeelt.’ Waar dit probleem ontstaat, is onbekend. De bedrijven die in opdracht van de overheid algoritmen maken, geven geen inzicht in hoe hun berekeningen werken.

Blind geloof in data kan volgens Thaens ook resulteren in symptoombestrijding. ‘Neem predictive policing,’ legt hij uit. ‘Aan de hand van big data kun je voorspellen in welke straten de meeste inbraken plaatsvinden. Daar kun je extra patrouilleren. Met als risico dat de inbraken zich verplaatsen. De waaromvraag wordt niet meer gesteld. Het helpt bij het omhoog brengen van de oplossingspercentages, maar lost de fundamentele problemen niet op.’