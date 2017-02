Gelukkig Nederland moet nog beter floreren

Het geluk zoeken, dat is in Nederland helemaal uit. Tegenwoordig moet je volgens psycholoog Marijke Schotanus Dijkstra kunnen floreren. Dat betekent gelukkig zijn én van jezelf vinden dat je een betekenisvol leven leidt. Bij Nieuws en Co (Radio 1) vertelde ze wat de voordelen van floreren zijn.

Volgens Schotanus Dijkstra (Universiteit Twente) geeft tachtig procent van de Nederlanders aan dat ze gelukkig zijn. Daarmee staan we in de top vijf van de gelukkigste landen ter wereld. Voor Schotanus Dijkstra is daarmee nog niet de kous af, want als het op floreren komt haalt Nederland slechts een cijfer van 37%. En volgens haar is dat floreren belangrijker.

Uit een langlopende studie die ze uitvoerde, bleek dat mensen die floreerden drie jaar later 53% minder kans hadden op het ontwikkelen van een nieuwe of teruggekeerde angststoornis. 28% had ook minder kans op het ontwikkelen van een depressiestoornis.

Volgens Schotanus Dijkstra zou de Nederlandse overheid ook aandacht voor floreren moeten hebben. Zo zou de Amerikaanse sociopsycholoog Corey Keyes volgens haar immers aangetoond hebben dat een samenleving zowel sociaal als economisch wint wanneer het in psychologisch welzijn zou investeren. Een dubbele winst dus.

De studie van Schotanus Dijkstra heet ‘How to Flourish in everyday life. A new strategy for the prevention of anxiety and depressive disorders”’