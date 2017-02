Genen van neanderthalers beïnvloeden de moderne mens

Dat sommige mensen DNA van neanderthalers in hun genetische samenstelling hebben, was al langer bekend. Maar tot nu toe was onduidelijk of deze genen nog steeds invloed op ons hebben. Nieuw onderzoek toont aan dat DNA van neanderthalers onze uiterlijke kenmerken en ons risico op ziektes kan beïnvloeden.

Amerikaanse wetenschappers onderzochten de genexpressie bij mensen die twee varianten van genen hebben: een van een mens en een van een neanderthaler. De genexpressie geeft aan of de informatie van een gen wordt gebruikt of niet. Door variaties in genexpressie wordt bijvoorbeeld bepaald dat sommige mensen bruine ogen hebben en andere blauwe. In deze studie vergeleken de onderzoekers de expressie van het menselijke gen met die van het neanderthaler-gen.

Minder kans op schizofrenie Uit het onderzoek blijkt dat het neanderthaler-DNA bij sommige mensen de kans op schizofrenie verkleint en dat het hen tegelijkertijd langer maakt. Dat komt doordat neanderthaler-genen de expressie van het menselijke gen ADAMTSL3 remmen. ADAMTSL3 is een risicofactor voor schizofrenie en heeft invloed op lichaamslengte. De onderzoekers bekeken de genexpressie in 52 verschillende weefsels. De genen van neanderthalers bleken het minst tot expressie te komen in het brein en in de teelballen. Dit doet vermoeden dat deze delen het meest zijn doorgeëvolueerd, sinds de mens zich zo’n 700.000 jaar geleden afsplitste van de neanderthaler.