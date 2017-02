Genetisch gemodificeerde kippen als draagmoeders

Het is wetenschappers gelukt kippen dusdanig genetisch te modificeren dat ze als draagmoeders kunnen fungeren voor andere kippen. De onderzoekers verwachten dat deze draagmoeders kuikentjes kunnen uitbroeden van elke andere kippensoort, inclusief de bankivahoen, de voorouder van de kip.

Hoe deden ze dat? De onderzoekers verwijderden een stukje uit het kippen-DNA dat zorgt voor de aanmaak van speciale cellen in een kippenembryo, die later in de ontwikkeling uitgroeien tot eicel. Embryo's zonder dat gen, DDX4 genaamd, maakten die cellen niet aan en legden als volwassen kip dus geen eieren: ze waren steriel. Maar als zo’n steriele kip als kuikentje geïnjecteerd werd met zulke ‘voorloper-eicellen’ van een andere kippensoort, legde ze als volwassen kip wél eieren. In die eieren zat enkel DNA van de donorkip, en niets van de draagmoederkip. De kuikentjes behoorden tot de soort van de donorkip.

Waarom zou je dat doen? De onderzoekers willen met deze techniek zeldzame kippensoorten tegen uitsterven te behoeden. En dat is nodig, in een tijd van klimaatverandering en vogelgriep, denken ze. Veel zeldzame kippensoorten zijn kwetsbaar: de populaties zijn klein, dus het risico op inteelt is groot. Bovendien zijn die populaties vaak geografisch geïsoleerd, dus als de vogelgriep hun regio treft en ze preventief geruimd moeten worden, betekent dat meteen het einde van de hele soort. Dat zou niet alleen jammer zijn voor die kippen. Het zou namelijk kunnen dat zo’n zeldzame soort een genetische opmaak heeft waardoor ze juist beter bestand is tegen vogelziekten of klimaatverandering dan de huis- tuin- en keukenkip – of de plof- en legbatterijkip. Om de kippenstand in al zijn diversiteit tegen die bedreigingen te beschermen, willen de onderzoekers een genetische back-up maken van kippensoorten. Die moet de wederopstanding van een soort mogelijk maken, mocht die uitsterven. Die back-up, ’The Frozen Aviary’, ofwel het bevroren vogelhuis, moet een soort zaadbank worden, maar dan vol met voorloper-eicellen van kippen.