Einsteins loopbaan is niet zo succesvol begonnen als deze zou eindigen: na zijn afstuderen had hij moeite werk te vinden in de academische wereld. Uiteindelijk vond hij een baan bij een patentenkantoor. Op dat moment had hij al wel meerdere waardevolle wetenschappelijke papers op zijn naam staan, waarvan hij er zelfs één had geschreven in zijn tienerjaren. De serie van National Geographic laat dit zoekende, onzekere, deel van zijn leven zien, afgewisseld met latere delen waarin hij erkend wordt als een van de meest gerespecteerde wetenschappers van zijn tijd.

Wist je dat Einstein een tijdje in Leiden heeft gewoond? Of ben je nog niet helemaal thuis in de relativiteitstheorie? Diederik Jekel legt deze uit bij De Kennis van Nu, waar ook meer over Einstein te vinden is.