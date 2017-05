Gigantische dino-eieren zijn van nieuwe soort

Meer dan twintig jaar lang wisten we niet wat voor dinosaurus de enorme eieren legde die wetenschappers in een grot in China vonden. Recent onderzoek wijst uit dat het om een tot nu toe onbekende, gigantische oviraptor gaat.

Wetenschappers ontdekten in de jaren ‘90 enorme dinosauruseieren in een grot in Henan, China. De eieren zijn bijna 45 centimeter lang en wegen ongeveer 5 kilo. Daarmee behoren ze tot de grootste die ooit zijn gevonden. ‘Jarenlang was het een mysterie wat voor dinosaurus zulke grote eieren legde’, aldus Darla Zelenitsky, een van de onderzoekers. ‘Omdat er in de omgeving ook andere fossielen van grote dinosauriërs waren gevonden, dachten sommige mensen eerst dat de eieren van een tyrannosaurus waren.’

Fossielsmokkel De sleutel tot meer informatie over de herkomst van de eieren was een 90 miljoen jaar oud dinosaurusembryo, dat de paleontologen ook tussen de eieren vonden. Maar tot voor kort was het onmogelijk het embryo te onderzoeken, omdat het verzeild raakte in een politieke kwestie. Het fossiel was waarschijnlijk illegaal China uitgesmokkeld en verkocht aan het Indianapolis Children’s museum in 2001. Verschillende wetenschappers probeerden de ongeboren dinosaurus terug naar China te krijgen. Dat duurde tot 2013, waardoor het onderzoek pas een paar jaar geleden kon beginnen.

© Dr. Darla Zelenitsky, University of Calgary - Dit is het fossiel dat tussen de eieren werd gevonden.

Chinese babydraak Door het embryo te bestuderen, kwamen de onderzoekers erachter dat de eieren niet afkomstig kunnen zijn van een tyrannosaurus, maar dat ze gelegd zijn door een oviraptor. Dat is een dinosaurus die veel weg heeft van een vogel. Op basis van de enorme omvang van de eieren concluderen de paleontologen bovendien dat het om een tot nu toe onbekende oviraptorsoort moet gaan, die veel groter is dan de oviraptor die we al kenden. De onderzoekers noemden de nieuw ontdekte soort Beibeilong sinensis, wat Chinese babydraak betekent. Deze week publiceerden ze erover in het tijdschrift Nature Communications.

© Zhao Chuang - Zo zag het embryo eruit in het ei.