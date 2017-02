Grootste blootstelling fijnstof vindt binnenshuis plaats

Binnenshuis krijg je meer fijnstof binnen dan buiten. Na het koken blijft er nog uren fijnstof in de lucht hangen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO waar De Kennis van Nu vandaag over bericht.

Denk je aan blootstelling aan fijnstof, dan doemt al snel het beeld van drukke snelwegen op en de longen van de mensen die er in de buurt wonen. Uit onderzoek van TNO blijkt echter dat de blootstelling aan fijnstof binnenshuis groter is dan buiten. Dat komt doordat er bij het bakken en braden veel fijnstofdeeltjes de lucht in worden geslingerd. Doordat nieuwe huizen goed geïsoleerd zijn en afzuigkappen ofwel uitstaan, ofwel niet goed genoeg werken, blijven de deeltjes uren lang in de lucht hangen.

Blootstelling

In een experiment gaf TNO onderzoeker Anjoeka Pronk een aantal mensen een rugzak vol meetapparatuur mee. Ze droegen die een week lang elke dag en de rugzak mat doorlopend het fijnstof in de lucht. ‘Mensen brengen 90 procent van hun tijd binnen door,’ vertelt Pronk in De Kennis van Nu. ‘Ook ongeveer 90 procent van de blootstelling aan fijnstof liepen ze binnen op. Toen we daar verder op inzoomden, zagen we dat de blootstelling vooral plaatsvond tijdens en na het koken en dan vooral in de avond.’

Wat voor deeltjes er precies vrijkomen, is nog niet bekend. En dat is relevant, want fijnstof is een verzamelnaam voor allerlei deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer. Het kan om verschillende stoffen en verschillende formaten gaan. Zo stoten dieselmotoren fijne roetdeeltjes uit en komt er fijnstof vrij bij het vermalen van allerlei stoffen in de industrie. Fijne zout- en zanddeeltjes worden echter ook tot fijnstof gerekend. Het inademen van fijnstof kan behoorlijk schadelijk zijn, maar hoe schadelijk precies, hangt af van de chemische samenstelling en de grootte van de deeltjes. Kleinere deeltjes dringen dieper de longen in en richten meer schade aan.