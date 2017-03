Grootste dinosporen ooit ontdekt en meer dinonieuws

In de afgelopen week kwamen er maar liefst drie nieuwe feiten over dinosauriërs in het nieuws: pootafdrukken zo groot als een mens werden ontdekt in Australië, de dinostamboom blijkt anders in elkaar te zitten dan altijd werd gedacht en waarschijnlijk waren er tóch geen verschillen tussen mannetjes- en vrouwtjesdino’s. Wetenschapsjournalist Nienke Beintema dook voor ons in de dinowetenschap.

Hoe kan er zoveel dinonieuws opduiken in één week? Het is eigenlijk puur toeval, maar laat wel zien hoe weinig we eigenlijk nog van ze weten. Hoe beter er gekeken wordt en hoe meer fossielen worden ontdekt, hoe groter de kans dat we oude ideeën over dino's zullen moeten laten varen.

Pootafdrukken De ontdekte pootafdrukken zijn gevonden in een afgelegen deel van Noordwest-Australië. Sommige zijn zo groot dat iemand er languit in kan liggen: maar liefst 1.70 meter, terwijl de eerder gevonden "grootste sporen" ongeveer op een meter uitkwamen. Ze zijn waarschijnlijk gemaakt door een langnekdino, welke 5,5 meter groot moet zijn geweest bij de heup! Beluister voor meer informatie over de voetafdrukken en het andere dinonieuws het gesprek met Nienke Beintema.