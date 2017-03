Groter brein door fruit te eten

Veel onderzoekers denken dat primaten zulke grote hersenen hebben, omdat zij leven in complexe sociale groepen. Uit onderzoek van Amerikaanse biologen blijkt echter dat het eten van fruit zorgde voor de evolutie van een groot brein.

Wetenschappers vragen zich al lange tijd af waarom het brein van primaten zo groot is. Daar bestaan veel theorieën over, maar de hypothese van het sociale brein heeft de meeste aanhangers. Volgens deze hypothese is er een verband tussen groepsgrootte en breinformaat bij primaten. De gedachte hierachter is dat wanneer je in een complexe sociale omgeving leeft, je inlevingsvermogen en hoge intelligentie nodig hebt om succesvol te functioneren binnen zo’n groep. Recent onderzoek van de New York University spreekt de sociale-brein-hypothese tegen en toont aan dat dieet de drijvende factor is achter de evolutie van een groot brein.

Fruitetende primaten hebben groter brein Om hierachter te komen analyseerden de wetenschappers 140 verschillende primatensoorten. Ze onderzochten zowel de invloed van sociaal gedrag als die van dieetpatronen op breingrootte. Om sociaal gedrag te bestuderen keken ze onder andere naar groepsgrootte en paringssysteem. De dieetsoorten werden onderverdeeld in alleseters, bladereneters, fruiteters en bladeren- én fruiteters. Uit het onderzoek bleek dat breingrootte het best voorspeld kan worden door dieet. Primaten met fruit in hun eetpatroon hebben namelijk een 25 procent groter brein dan apen met eenzelfde lichaamsgewicht, maar een ander dieet.