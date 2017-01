Hebben bavianen ook klinkers?

‘Goedemorgen!’ ‘Wil je koffie?’ ‘Lekker weekend gehad?’ Dagelijks communiceren we heel wat af, vaak zonder ons af te vragen waar het vandaan komt. Hoe hebben wij mensen namelijk geleerd deze klanken te produceren? ‘Grote onderzoekers vlogen elkaar in het verleden in de haren over de precieze oorsprong van onze spraak’ vertelt Bart de Boer, taalwetenschapper aan de Vrije Universiteit Brussel. Sommigen weten het lage strottenhoofd van mensen als de belangrijkste reden voor het maken van onze klanken. Een hoog strottenhoofd, zoals bij apen het geval is, zou ervoor zorgen dat apen geen menselijke klanken kunnen maken. Uit nieuw onderzoek van Franse wetenschappers blijkt nu dat apen, ondanks hun hoge strottenhoofd, wel degelijk in staat zijn tot het maken van menselijke klanken. Vijf, om precies te zijn.

Hoe maken we klinkers? Wetenschappers dachten lang dat het lage strottenhoofd in onze keel hierin een belangrijke rol speelde. Onderzoek naar bavianen laat nu zien dat dit waarschijnlijk anders ligt.

In een Frans onderzoekscentrum onderzochten wetenschappers vijftien bruine bavianen. De onderzoekers maakten geluidopnamen in het apenverblijf, waarbij ze bewust geluiden van sociale interactie van de apen opnamen, zoals het paren. Als de bavianen aten maakten de wetenschappers geen opnamen, omdat er dan te veel gesmak en kauwgeluiden te horen waren. De wetenschappers focusten zich op ‘ wahoe ’, ’ gebrom ’ en ‘ jak ’-klanken en keken naar wat voor een tonen in deze klanken zaten. Daaruit bleek dat bavianen vijf tonen kunnen maken die mensen ook maken: de ‘ uu ’, ‘ e ’, ‘ a ’, ‘ o ’ en ‘ oe ’.

Ondanks hun hoge strottenhoofd, kunnen bavianen dus ook menselijke klinkers maken. Moeten we daarom nu de hele theorie van het hoge strottenhoofd in de prullenbak gooien? De Boer: ‘Het lijkt me onwaarschijnlijk dat ons lage strottenhoofd helemaal niet uit maakt voor het maken van onze klanken’. Een baviaan met een hoog strottenhoofd kan een aantal menselijke klanken produceren, maar misschien nog wel veel meer als hij een laag strottenhoofd had gehad. Dat zal vervolgonderzoek uit moeten wijzen.

