Hebben we straks een wolf in huis?

Grote vleeseters als de grijze wolf wenden zich voor voedsel steeds vaker tot onze veehouderij en afvalproducten, zogenaamde antropogene voeding. Toegang tot deze bron van eten heeft potentieel enorme gevolgen voor het ecosysteem. In het geval van de grijze wolf kan het op den duur zelfs leiden tot een kruising met onze eigen trouwe viervoeter, zo stellen onderzoekers aan de universiteit van Oxford.

Wanneer wolven antropogene voeding eten, betekent dat automatisch dat ze vaker in de buurt van mensen en daarmee ook honden komen. Daarnaast zorgt migratie van wolven naar door de mens bewoonde gebieden voor meer gefragmenteerde wolfpopulaties, waardoor de beesten minder potentiële partners tot hun beschikking hebben. Deze twee factoren leiden volgens de onderzoekers tot hybridisatie, een proces waarbij twee verschillende soorten zich samen voortplanten, waardoor er uiteindelijk een nieuwe soort kan ontstaan. Ook trekken de onderzoekers een parallel met de domesticatie van de voorouders van de moderne hond, waarbij aantrekking van wilde wolven door voedselafval een sleutelstap was.

Ecologische implicaties

Waarom de wolf zich steeds vaker aan ons vee en afval vergrijpt, is niet precies duidelijk. Maar de mogelijke gevolgen zijn enorm, zowel binnen de soort als in de relatie tot andere soorten. Denk bijvoorbeeld aan de grootte van roedels, mate van voortplanting en het jaaggedrag. Het ontzien van oorspronkelijke prooien als herten en elanden kan een ecologisch sneeuwbaleffect in werking te zetten, dat uiteindelijk zelfs de organismen helemaal onderaan de voedingsketen beïnvloedt. Wanneer wolven niet meer jagen, zal dat bijvoorbeeld leiden tot meer elanden. Deze elanden zullen vervolgens meer grazen, wat weer invloed heeft op de verschillende plantensoorten. Ogenschijnlijk kleine veranderingen kunnen op deze manier de hele dynamiek van een ecosysteem veranderen.

Potentieel grote gevolgen dus, waardoor er volgens de wetenschappers meer onderzoek nodig is. ‘Zeker als we te weten willen komen of antropogene voeding echt evolutionaire veranderingen en het ontstaan van nieuwe soorten kan veroorzaken’, aldus de onderzoeker.

Thomas M. Newsome et al., The redomestication of wolves. BioScience, 5 april 2017.