Help de wetenschap: teken Lara Rense!

Je tekent een kat, drukt op een knop et voila: je hebt een foto van een kat. Het is een nieuw programmaatje dat is gemaakt met Tensorflow, een opensource project van Google. Daarmee kun je zelflerende programma's maken. Het staat online en is door iedereen te gebruiken. Wij willen er ook mee aan de slag: met Tom Kenter van de UvA willen we een ‘Lara Rense fotogenerator’ maken.

Een fotogenerator? Een mooi voorbeeld van zo’n fotogenerator staat op de webpagina van Christopher Hesse. Hij laat daar zien hoe zijn programma kattenfoto’s voor je berekent met als grondstof alleen jouw tekening. Het werkt zo: je maakt een tekening van een kat – en je drukt op process – en het algoritme maakt een foto van jouw tekening. Hesse gebruikte er 2000 kattenfoto’s en tekeningen om het programma te trainen. Hij deed het ook met handtasjes, de foto’s daarvoor haalde hij van Amazon. Tekst loopt door onder afbeelding.

Van tekening naar foto en vice versa Tom Kenter van de Universiteit van Amsterdam werkt meestal met tekst, maar hij kan uitleggen hoe het werkt: je voert een heleboel foto’s in, met bijbehorende tekening. Daarmee gaan twee rekennetwerken aan de slag. Het ene netwerk is een ‘generator’, die berekent hoe een foto van een tekening eruit kan zien. Het resultaat wordt beoordeeld door de ‘discriminator’, die moet zeggen of de afbeelding die de generator hem laat zien berekend is door het algoritme, of dat het een originele foto is. Zo scherpen beide netwerken hun onderscheidingsvermogen. De ene maakt foto’s van tekeningen, de andere beoordeelt ze. Als de generator het goed doet – hij maakt een goede afbeelding waar de discriminator van denkt dat het een origineel is, krijgt de generator een beloning en de discriminator een strafpunt. En andersom: als de discriminator de afbeelding ontmaskert als een berekening, krijgt hij een beloning en gaan de strafpunten naar de generator.