Help plunderaars opsporen

Archeologische vondsten kunnen op de zwarte markt veel geld opleveren. Vindplaatsen trekken dan ook schatgravers aan die met de verkoop van oudheden willen bijverdienen. Dit geplunder is desastreus voor het archeologische onderzoek en het werelderfgoed, want zonder de context waarin het is gevonden is een object wetenschappelijk niets meer waard.

Het project GlobalXplorer van satellietarcheoloog Sarah Parcak wil daar iets aan doen. Op de website kun je vanachter je laptop plunderaars helpen opsporen. Dat doe je door op foto’s van Google Earth naar de putten te zoeken die wijzen op plunderingen. Het is nog best een uitdaging, want de sporen zijn lastig te zien. Een instructiefilmpje helpt je op weg en iedere foto wordt door tientallen andere vrijwilligers bekeken. Op dit moment is expeditie Peru bezig. Een kleine 12.000 vrijwilligers hebben al geholpen bij het analyseren van de satellietbeelden.