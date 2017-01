Herrie dreigt het grootste milieuprobleem van Nederland te worden

Deskundigen uiten aan De Kennis van Nu kritiek op het geluidsbeleid van de overheid. In 2019 gaat het nieuwe ruimtelijk beleid in via de Omgevingswet. Dit biedt gemeenten meer ruimte om geluid te produceren boven de bestaande geluidsnormen. Volgens Fred Woudenberg, geluidsexpert bij de GGD en de Gezondheidsraad, zorgt dit ervoor dat ‘geluid sneller het eerste milieuprobleem van Nederland zal zijn’. De GGD pleit juist voor strengere wettelijke geluidsnormen, om de druk van herrie op de volksgezondheid te beperken.

Overschrijding van geluidsnormen

Geluidsnormen zijn door de overheid in het leven geroepen om mensen te beschermen tegen een overmatige blootstelling aan geluid. Maar De Kennis van Nu toont aan dat wettelijke geluidsnormen veel vaker worden overschreden dan de overheid laat zien in haar officiële nalevingsrapportages. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gebruikt computermodellen om te berekenen of verkeersgeluid, de belangrijkste bron van geluidshinder, langs het wegennet binnen wettelijke geluidsnormen blijft. Hoewel het Ministerie op basis van deze rekenmodellen rapporteert dat Rijkswegen in 96% van de gevallen onder de geluidslimieten blijven, blijkt uit onderzoek van De Kennis van Nu dat het werkelijke geluidsniveau in 60% van de gevallen juist boven de wettelijke limieten uitkomt. Dit percentage baseren we op nieuwe cijfers uit een lopend meetonderzoek van het RIVM. We hebben de meetresultaten uit dit onderzoek vergeleken met de berekende geluidsniveaus van het Ministerie. Een dergelijke discrepantie tussen berekende geluidsniveaus en de werkelijke geluidsniveaus kan ertoe leiden dat de overheid bouwprojecten goedkeurt op plaatsen waar dat volgens de geluidsnormen eigenlijk niet is toegestaan.