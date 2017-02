Het Johanna Westerdijkjaar: honderd jaar vrouwelijke hoogleraren

Vandaag is het precies honderd jaar geleden dat Johanna Westerdijk als eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland haar oratie uitsprak aan de Universiteit Utrecht. Westerdijk was hoogleraar in de fytopathologie (plantenziektekunde) en directeur van het Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS-KNAW). Deze bijzondere gebeurtenis wordt gevierd met de opening van het Johanna Westerdijkjaar.

Onverschrokken, onconventioneel en voor niemand bang, zo typeert biografe Patricia Faasse de vrouw over wie zij een lijvig boek schreef, Johanna Westerdijk (1883-1961). En die onverschrokkenheid was in die tijd misschien ook wel nodig om het in ons land te schoppen tot eerste vrouwelijke hoogleraar. Destijds ook nog vaak hooglerares genoemd. Veel vrouwen kwamen immers niet verder dan de basisschool, mochten niet stemmen en gehuwde vrouwen waren (tot 1956!) zelfs handelingsonbekwaam. Maar, Nederlands eerste vrouwelijke hoogleraar was zeker géén gejaagde, zenuwzieke en gecompliceerde vrouw, deelde de Nieuwe Courant haar lezers mee in 1917.

De eerste vrouwelijke student van Nederland, Aletta Jacobs, is een stuk bekender dan de hooglerares. Gisteren op haar geboortedag (9 februari) prijkte haar beeltenis nog op de startpagina van Google. Ooit waren ze zelfs buren, Aletta en Johanna, toch kennen we de eerste (bijna) allemaal en de andere (bijna) allemaal niet. De reden aldus Faasse, in een eerder interview : 'Westerdijk is nu eenmaal minder goed in een hokje te plaatsen en was minder politiek. Jacobs streed voor vrouwenkiesrecht en het recht voor vrouwen op geboortebeperking. En hoewel Westerdijk veel voor vrouwen heeft betekend, stond ze er niet mee op de barricaden.' Wel stelde ze meer vrouwen dan mannen aan als onderzoeker in de door haar geleide instituten en speelde ze een actieve rol in nationale en internationale organisaties voor vrouwen in de wetenschap.

Grootste schimmelcollectie van de wereld

Als jonge vrouw van begin twintig wordt Westerdijk in 1906 directeur van het Willie Commelin Scholten laboratorium (WCS) in Amsterdam, waar plantenziektekundig onderzoek werd verricht. In die tijd staat het onderzoek naar plantenziektes nog in de kinderschoenen, terwijl er wel veel behoefte is aan kennis. Bijvoorbeeld om te achterhalen hoe je hongersnoden kunt voorkomen, veroorzaakt doordat de oogsten zijn mislukt door ziektes. Johanna kan zich in dit onontgonnen vakgebied al snel onderscheiden. In 1907 wordt ze aangesteld als directeur van het Centraal Bureau voor Schimmelcultures (CBS) en in 1917 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de plantenziektekunde in Utrecht. Onder haar doortastende leiding groeide de schimmelcollectie van het CBS uit tot de grootste van de wereld.

Overigens hield Johanna naast hard werken ook zeker wel van een borreltje en gezelligheid op zijn tijd. Kenmerkend hiervoor is haar lijfspreuk, die ze in de gevel van haar laboratorium in Baarn liet hakken: ‘werken en feesten vormt schone geesten’.