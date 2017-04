Het geheim van de jurk ontrafeld

Het was een ware internethype: de jurk. Verschillende mensen zagen in de jurk verschillende kleuren: ofwel blauw en zwart, ofwel wit en goud. Mensen waren stomverbaasd. Hoe kon de manier waarop kleur wordt ontvangen in het brein zó anders zijn?

Neurowetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de kleuren die je ziet, afhangen van de manier waarop je verwacht dat de jurk belicht is. De foto was overbelicht, waardoor we de lichtbron niet duidelijk konden onderscheiden. Mensen die dachten dat de foto in de schaduw was genomen zagen deze als wit en goud, terwijl mensen die dachten dat er kunstlicht op het kledingstuk scheen meer neigden naar zwart en blauw. Omdat schaduwen blauw zijn, trek je in je hoofd het blauwe uit de afbeelding. Zo zie je de jurk als wit met goud. Kunstlicht is meestal een beetje gelig, waardoor je juist het ‘goude’ mentaal uit de foto haalt. Zo kom je uit op een blauw met zwarte jurk.