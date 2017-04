Het geheugen ontrafeld

Wanneer ons brein herinneringen opslaat, gebeurt dat tegelijkertijd op twee verschillende plekken. Een verrassende ontdekking, die haaks staat op hoe we voorheen dachten dat ons geheugen functioneerde.

Op het moment dat je iets meemaakt, slaat je brein daar twee versies van op; één in je kortetermijngeheugen, de andere in je langetermijngeheugen. Jarenlang werd gedacht dat alle herinneringen beginnen in de hippocampus voor de korte termijn en vervolgens verplaatst worden naar de cortex, maar dat lijkt dus toch anders te liggen. Het onderzoeksteam keek naar de vorming van herinneringen bij muizen door ze te laten schrikken, een zogenaamde shock. Met behulp van licht manipuleerden de onderzoekers vervolgens individuele neuronen, waarmee ze de herinneringen in- of juist uitschakelden.

Schrikkende muizen De eerste paar dagen na het toedienen van de shock gebruikten de muizen hun langetermijngeheugen niet. Wanneer de onderzoekers het kortetermijngeheugen uitschakelden, vergaten de muizen de herinnering. Echter, wanneer het langetermijngeheugen vervolgens handmatig werd geactiveerd, wisten de muizen weer dat ze geschrokken waren. ‘De herinnering in het langetermijngeheugen staat blijkbaar kort nadat hij zich gevormd heeft nog op standby’, aldus onderzoeker Susumu Tonegawa.

Samenwerkende hersengebieden Daarnaast bleek uit het onderzoek dat de herinnering in het langetermijngeheugen zich niet volledig vormt wanneer de connectie tussen de hippocampus en de cortex geblokkeerd werd. Ook nadat de herinneringen aangemaakt waren, bleven de hersengebieden aan elkaar verbonden. Volgens Amy Milton, werkzaam aan de universiteit van Cambridge, is de ontdekking indrukwekkend. ‘Dat de cortex nodig blijkt voor het vormen van herinneringen kan ik begrijpen, maar het verrast me dat het al zo vroeg is', zei ze tegen de BBC.