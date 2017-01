Het internet duikt onder water

Draadloze WiFi-signalen komen onder water niet ver. Willen we draadloos internet ook onder water mogelijk maken, dan kunnen we het beste kijken hoe de natuur de onderwatercommunicatie heeft opgelost. Dolfijnen en walvissen communiceren over grote afstanden met elkaar via geluidsgolven. Die hebben trouwens zo’n hoge frequentie dat het menselijke oor ze niet kan horen, maar het zijn wel degelijk geluidsgolven. Het is ultrageluid.

Zelfs de meest afgelegen plekken op aarde worden stukje bij beetje aan het internet gekoppeld. Maar duik onder water en het internet valt stil − en dat terwijl 71 procent van het aardoppervlak uit water bestaat. Als het aan wetenschappers van het Europese onderzoeksproject Sunrise ligt, komt hier verandering in. Zij willen onderwaterrobots via het onderwater-internet met elkaar laten communiceren in zeeën, rivieren en meren. Uit Nederland doen onderzoekers van de Universiteit Twente aan Sunrise mee.

Zwermen onderwaterrobots die met elkaar communiceren

Onderwaterrobots worden natuurlijk al langer gebruikt. Wat nieuw is, is om ze met elkaar te laten praten en samen aan eenzelfde taak te werken. De drie robots hebben het hele wrak in kaart gebracht en ook enkele stukken marmer omhoog gehaald. In vervolg hierop gaat deze maand het project Archeosub van start, waarin onderzoekers het onderwater-internet en de onderwaterrobots specifiek beschikbaar willen maken voor archeologen.

De Europese onderzoekers hebben een zwerm van onderwaterrobots ook al gebruikt om zeecontainers op te sporen die net buiten de haven van het Portugese Porto overboord waren geslagen. Havens zouden onderwaterrobots graag gebruiken om de havenveiligheid in de gaten te houden, milieucondities in de haven te monitoren en schepen onder water te inspecteren. Zwermen van onderwaterrobots kunnen natuurlijk ook de zeebodem in kaart brengen, koraalriffen monitoren, pijpleidingen inspecteren, of op zoek gaan naar het mysterieus verdwenen vliegtuig MH-370.