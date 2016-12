Hier is de eerste vingerafdruk van een atoom antimaterie

Onderzoekers van het Europese onderzoekcentrum CERN in Genève hebben 67 atomen antiwaterstof gemaakt en opgesloten in een sterk magneetveld. Vervolgens werden ze met laserlicht beschenen. Dit stimuleert de atomen om zelf licht te gaan uitzenden. Dit licht is een unieke vingerafdruk van antiwaterstof.

Waterstof is het eenvoudigste en meest voorkomende atoom in het universum. Het bestaat uit een kern van slechts één positief geladen proton en een negatief geladen elektron dat daar omheen cirkelt, zoals de aarde rond de zon draait. Een atoom anti-waterstof bestaat uit een negatief geladen anti-proton met daaromheen draaiend een positief geladen positron. Van elk atoom dat we in de natuur kennen (waterstof, zuurstof, stikstof etcetera), kan in principe ook een antimaterie-atoom bestaan.

Wanneer antimaterie en materie bij elkaar zouden komen, vernietigen ze elkaar en wordt hun massa volledig in energie omgezet. Heel veel energie. Zo veel zelfs dat er al decennia gespeculeerd wordt over raketmotoren met antimaterie als superbrandstof. In sciencefictionfilms als StarTrek en Avatar wordt zo’n antimateriemotor gebruikt om razendsnel door het heelal te reizen. Een paar gram antimaterie levert voldoende energie om mensen in een maand naar Mars te sturen. Nu duurt dat zeven maanden. Tientallen kilogrammen antimaterie zijn trouwens voldoende voor interstellaire vluchten.

