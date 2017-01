Hiv-patiënten lijden vaker aan ouderdomsziekten

Ondanks goede behandeling krijgen hiv-patiënten vaker te maken met ouderdomsziekten. Hart- en vaatziekten komen zelfs twee keer zo vaak voor. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Judith Schouten, waarover ze vanmiddag rond 16.15 in Nieuws en Co vertelt op radio 1.

Aan hiv hoef je niet meer te sterven. Het is geen pretje om aan de ziekte te lijden, maar dankzij medicatie komt de levensverwachting van hiv-patiënten steeds dichter in de buurt van mensen zonder hiv. Nu mensen met hiv ouder worden, duikt een nieuw probleem op: ze krijgen vaker te maken met ouderdomsziekten. Arts-onderzoekers Judith Schouten en Katherine Kooij van het AMC en het Amsterdam Institute for Global Health and Development, onderzochten de problematiek tijdens hun promotie. Ze promoveren beiden morgen op dit onderzoek.

Risicovol gedrag

Eerder onderzoek dat het verband tussen hiv en ouderdomsziekten aantoonde, vergeleek mensen met hiv met mensen zonder hiv uit de algemene bevolking. Maar deze vergelijking loopt vaak spaak omdat veel hiv-patiënten er een heel andere leefstijl op nahouden. ‘Over het algemeen roken mensen met hiv meer, gebruiken meer drugs en hebben vaker de neiging tot risicovol gedrag,’ zegt Schouten. Voor haar onderzoek gebruikte ze twee goed vergelijkbare groepen, namelijk hiv-patiënten en mensen die zich hadden aangemeld bij de soa-polikliniek van de GGD in Amsterdam. Allemaal waren ze 45 jaar en ouder. ‘Deze mensen waren negatief getest, maar hebben blijkbaar wel risico gelopen op infectie met hiv,’ legt Schouten uit. ‘De groepen bleken redelijk goed vergelijkbaar.’

Deelnemers aan het onderzoek werden eens per twee jaar onderworpen aan allerlei lichamelijk tests en kregen ook vragen over onder meer de werksituatie en stemming voorgelegd. Uit het onderzoek blijkt dat kanker, botontkalking, suikerziekte en alle andere ouderdomsziekten vaker voorkomen bij hiv-patiënten. Hart- en vaatziekten kwamen zelfs twee keer zoveel voor. Hoe het op hogere leeftijd gaat zijn, is nog onbekend. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan het onderzoek was vijftig jaar. Schouten: ‘Je vraagt je af hoe het is als ze zeventig zijn.’