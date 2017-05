Hoe acht nepdino’s de wereld voor oorlog moesten behoeden

Het plan was inventief. De Schots-Amerikaanse Andrew Carnegie was een industrieel die zijn fortuin maakte in de staalindustrie. Als actief filantroop wilde hij de oorlog tegengaan. En wel op een heel bijzondere manier. Carnegie liet daarvoor acht afgietsels maken van een Diploducus dinosauriër, die hij vervolgens doneerde aan koningen en presidenten.

Een ideologie van wereldvrede

Dippy, wat de naam van de afgietsels is, was een cadeautje waar staatshoofden helemaal niets voor hoefden te betalen. Zo’n dino was natuurlijk een mooie kans om goede sier te maken bij het volk. De truc was dat ze Carnegie er wel zelf om moesten vragen. Op deze manier kwam de filantroop in persoonlijk contact met leiders. Zijn idee was dat hij ze op deze manier kon beïnvloeden met zijn ideologie van wereldvrede.

In sommige landen werden de afgietsels feestelijk onthaald. In Frankrijk en Spanje ontstond er een ware hype; iedereen wilde de dinosaurus zien. Dippy inspireerde zelfs kunstenaars en musici. Op andere plekken was er een koelere reactie. In Wenen bijvoorbeeld, waar de koning om de dino vroeg, maar het museum er eigenlijk helemaal niet op zat te wachten.