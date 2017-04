Hoe de ‘Brexit’ 450.000 jaar geleden al begon

Dat Groot-Brittannië zich in een ver verleden van het Europese continent afscheurde, daar zijn vele Britten zich meer dan goed van bewust. Over hoe dit precies in zijn werk ging hebben geologen nieuwe aanwijzingen ontdekt.

Het is bekend dat Groot-Brittannië heel lang verbonden was met het noord-westen van Frankrijk en dus letterlijk deel uitmaakte van het Europese continent. De eerste scheuren in de krijtrotsen van Dover (Engeland) en Calais (Frankrijk) zetten 45.000 jaar geleden langzaamaan de scheiding in. Maar hoe dit nu precies gebeurde is voor wetenschappers nog niet volledig duidelijk. Een team van Britse, Franse en Belgische wetenschappers slaagde erin om in het Kanaal hoge resolutie opnames van de zeebodem te maken. Zo ontdekten ze het bestaan van een aantal kilometers brede gaten in die bodem. Voor een leek lijken die gaten op het eerste gezicht niet zo veel duidelijk te maken, maar volgens de onderzoekers zijn het de stille getuigen van de scheiding.

Een dam die uiteindelijk doorbrak Bijna 450.000 jaar geleden bestond de verbinding tussen Dover en Calais uit een hoge kalkrug. Ten zuidwesten van deze kalkrug lag er een lager gelegen gebied dat relatief droog was. Dat komt, omdat de zeespiegel in ijstijden zich veel lager bevond door de grote hoeveelheden ijs op aarde, en er dus minder zeewater was. Wetenschappers vonden ver ten noorden van de kalkrug al bewijs voor zo’n zeer grote ijsmassa. Deze ijsmassa reikte van Noord-Nederland en Norfolk (Engeland) tot aan Scandinavië en Schotland. De onderzoekers vermoeden nu dat het smeltwater van deze ijsmassa uiteindelijk een zoetwatermeer vormde dat zich tegen de kalkrug aanschurkte. Zo diende de kalkrug als het ware als een dam voor het lager gelegen gebied dat ten zuiden van de kalkrug lag. Volgens de onderzoekers ontstond er uiteindelijk zo veel smeltwater, dat dit water de kalkrug overstroomde en in de vorm van brede watervallen aan de andere kant van de rug naar beneden stortte. De gaten die de onderzoekers op de bodem terugvonden, zouden het gevolg zijn van die watervallen. Door de kracht van watervallen erodeert de bodem namelijk altijd heel snel. Maar ondertussen erodeerde de kalkrug natuurlijk ook door het water.