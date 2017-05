Hoe de walvis leerde zuigen

Hoe en wanneer ruilden walvissen hun tanden in voor baleinen? Met de vondst van een 36,4 miljoen jaar oude fossiele walvis is het antwoord op die vraag een stapje dichterbij. Het beest had tanden, maar gebruikte ze waarschijnlijk niet meer om te jagen. In plaats daarvan zoog hij zijn prooi naar binnen. En hij droeg nog een evolutionair overblijfsel met zich mee: twee minuscule achterpootjes.

Walvissen hebben een avontuurlijke evolutionaire geschiedenis. Zo’n 50 miljoen jaar geleden waren het landdieren. In de 10 miljoen jaar die volgden evolueerden ze tot zeezoogdieren. Die oerwalvissen hadden tanden; ze jaagden zoals orca’s nu nog steeds doen. De voorouders van de baleinwalvis ruilden die tanden in voor baleinplaten, een soort kam waarmee ze kleine diertjes uit het water zeven. Daarmee splitste de onderorde van de baleinwalvissen zich af. De grootste nu levende walvissen ter wereld zijn zulke filtervoeders.

Hoe die evolutie van tand naar balein en van jagen naar filteren zich precies voltrok, bleef lang onduidelijk. Was er een tussen-walvissoort die zowel tanden als baleinen had? En hoe paste dat dan in de walviskaak?

Niet bijten maar zuigen Het nieuw gevonden fossiel - de oudste baleinwalvis ooit gevonden - werpt nieuw licht op deze kwestie. Het beest had tanden, geen baleinen, maar het gebit en het skelet vertonen tekenen van de eerste stapjes in een evolutionaire transitie. Die wijzen er volgens de onderzoekers op dat dit beest niet beet, niet filterde, maar nog een andere voedstrategie hanteerde: hij zoog zijn prooi naar binnen. Het is een voedstrategie die sommige vissen ook gebruiken; suction feeding heet die, in biologenjargon.

Eten door te zuigen

Het voorste gedeelte van de snuit van het gevonden exemplaar, het bijt- en grijpgedeelte zogezegd, is veel kleiner dan die van zijn jagende voorouders. Bovendien zijn de tanden plat afgesleten. De onderzoekers vermoeden dat dat komt door de harde deeltjes die het dier per ongeluk met de prooi mee opzoog. Nu is het idee niet nieuw dat baleinwalvissen ergens tijdens de evolutie van jagen naar filtervoeden zo’n stofzuigfase doorliepen. Maar tot nu toe dacht men dat dat veel later gebeurde. Met deze vondst blijkt dat oerwalvissen zich al miljoenen jaren eerder begonnen te specialiseren.

Nutteloze achterpootjes Naast tekenen van evolutionaire nieuwigheid heeft het fossiel ook veel kenmerken van zijn voorouders. De meest in het oog springende zijn twee volgroeide, minuscule achterpootjes, evolutionaire overblijfsels uit de tijd dat walvissen op het land leefden. In de meeste walvisachtigen zijn die pootjes ofwel weggeëvolueerd, ofwel verstopt in hun lichaam. Bij dit exemplaar staken de pootjes nog uit de romp.

Tot nu toe werd gedacht dat walvissen hun achterpoten veel eerder verloren, ver voordat baleinwalvissen zich afsplitsten. Dat klopt dus niet: walvissen zwommen veel langer met nutteloze pootjes rond.