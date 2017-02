Hoe een afgesneden stukje waterdier weer heel wordt

Eerder dacht men dat de hydra dankzij chemische signalen in zijn lichaam weet wat de onder- en bovenkant moeten worden. Maar Israëlische wetenschappers ontdekten dat het ‘skelet’ van de hydra daarvoor verantwoordelijk is.

De hydra is vernoemd naar een veelkoppig monster uit de Griekse mythologie. Wanneer je bij dat monster een kop afsneed, groeide er één of meerdere koppen voor terug. Die regeneratieve eigenschap heeft het waterdiertje hydra ook.

Er zijn maar weinig dieren zo robuust als de hydra, een klein waterdiertje. Het diertje is vermoedelijk biologisch onsterfelijk en wanneer je het in stukjes hakt, groeit elk stukje uit tot een nieuwe hydra. Wetenschappers hebben ontdekt hoe elk fragment weet waar de nieuwe ledematen moeten komen.

Ringen

Dat groeiproces kan ook verstoord worden. De onderzoekers sneden de hydra’s bij één van de experimenten niet in vlakjes, maar in ringetjes die rondom het lichaam liepen. Die ringen bevatten meerdere groepen vezels van het cytoskelet die elk hun eigen groeirichting hadden. Het resultaat was een hydra met twee hoofden. Wanneer de ringen aan sterke draden vastgemaakt werden, groeiden de hydra’s wel normaal. Dat suggereert dat invloeden van buitenaf ook effect hebben op de groei.

Hydra’s zijn simpele dieren, maar het patroon van cytoskeletvezels waaruit zij bestaan, is te vinden in veel meer dieren. Zo ook in menselijke spieren. Door de regeneratie van hydra’s te begrijpen, hopen de onderzoekers ook meer te weten te komen over de groei van organen in andere dieren.

Bron: Cell Reports, Livshits and Shani-Zerbibet al.: "Structural inheritance of the actin cytoskeletal organization determines the body axis in regenerating Hydra"