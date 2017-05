Hoe het opvouwmechanisme van het lieveheersbeestje zichtbaar werd

We kennen het lieveheersbeestje natuurlijk vooral vanwege de karakteristieke rood met zwart gestippelde schildjes. Dat ze daaronder veel grotere vleugels verstoppen is misschien wel net zo bijzonder, maar niet zo opvallend. Hoe lieveheersbeestjes die grote binnenste vleugels opvouwen is altijd een mysterie geweest. Het was simpelweg niet te zien vanwege de gekleurde buitenste vleugels van het beestje. Onderzoekers hebben met behulp van een transparante nepvleugel inzicht gegeven.