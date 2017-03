Hoe je door taalbewustzijn de wereld beter begrijpt

Bij taal denken volwassenen en kinderen vaak aan juiste spellingswijzen en strenge grammaticaregels. Maar op Nederlandse scholen wordt vaak vergeten om ook taalbewustzijn te onderwijzen, oftewel het leren doorzien van de keuzes die mensen maken in hun woorden en uitdrukkingen. En daar is volgens Sebastiaan Dönszelmann (Vrije Universiteit Amsterdam) en een reeks andere taalwetenschappers dringend behoefte aan. Dönszelmann zat vandaag bij Nieuws en Co (Radio1).

Mark Rutte zijn “doe normaal”-uitspraak tijdens de verkiezingen ligt nog vers in ons achterhoofd. Sommigen verweten Rutte daarmee dat hij aan hetzelfde populisme doet als Geert Wilders. En als antwoord hierop spoorde cabaretier Freek de Jonge Nederland aan om juist “bijzonder” te doen in plaats van normaal. Volgens Dönszelmann is die oproep van De Jonge inspirerend, maar tegelijkertijd ook een vorm van populisme.

“Met ‘doe normaal’ bedoelde Rutte vermoedelijk dat je elkaar moet respecteren en met rust moet laten,” zegt Dönszelmann. “Met ‘doe bijzonder’ gaf De Jonge een andere invulling aan het normaal doen. Dat je je kop uit het veld moet durven steken vind ik dat een mooie boodschap, maar nu lijkt het alsof De Jonge de indruk wil geven dat Rutte wil dat iedereen middelmatig is. Op die manier zegt hij iets waarvan hij denkt dat het zijn linkse, anti-Rutte-achterban erg zal aanspreken. Ze zullen zich misschien niet bedenken dat Rutte dit eigenlijk helemaal niet zo bedoelde.”

Kortom, er steekt dus meer achter een tweetal woorden dan velen zouden vermoeden. En volgens Dönszelmann zijn mensen daar te weinig van bewust: “Vergelijk taalgebruik met het water in een aquarium. Voor een vis is het water zo evident dat het dier niet door heeft of het water proper is of niet.”