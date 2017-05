Hoe je van een vos een hond maakt

In een complex en langzaam proces heeft de hond, ooit een wilde wolf, langzaam de status gekregen van ons favoriete huisdier. Wat als we dit proces versneld kunnen herhalen, maar dan met vossen? Hoe maak je van een vos een hond, van een wild dier een gedomesticeerd dier? Lyudmila Trut maakte deel uit van het experiment en heeft er een boek over uitgebracht.

Zo’n 60 jaar geleden besloot geneticus Dmitry Belyaev het domesticatieproces na te bootsen, door met een groep wilde dieren te gaan fokken tot een gedomesticeerde groep overbleef.

Tamheid Volgens Belyaevs hypothese was de enige eigenschap waar een dier op geselecteerd moest worden bij het fokken tamability. Tamheid dus. Niet de kleinste of de bruinste of de dieren met de slapste oren, maar de dieren die het minst wegrenden wanneer een mens naderde moesten gebruikt worden om een gedomesticeerde groep voort te brengen. Door alleen de tamste dieren te gebruiken om mee door te fokken zou het domesticatieproces versneld kunnen worden nagebootst.

Het experiment Belyaev zette in 1959 zijn fokexperiment op met een dier dat nog niet gedomesticeerd was: de zilvervos. De vossen waren al wat tammer dan hun wilde voorouders. Sinds het begin van de 20ste eeuw werden deze vossen al gefokt, waardoor de eerste stappen van het domesticatieproces al waren gezet.

Vervolgens werden de tamste vossen steeds gekozen om zich voort te planten, in een zeer strenge selectie. Slechts 5 procent van de mannelijke vossen en 20 procent van de vrouwelijke vossen mochten een volgende generatie voortbrengen. Om te zorgen dat andere factoren zoveel mogelijk buiten de deur werden gehouden kwamen mensen (op de testen na) er nauwelijks bij in de buurt. Een voorwaarde voor Belyaevs experiment om te slagen was dan ook dat tamheid genetisch kan worden doorgegeven.

Testen op tamheid Vanaf dat ze één jaar oud waren werden de vossen elke maand onderworpen aan een tamheidstest. De onderzoekers voerden de dieren en keken hoe ze reageerden op menselijke aandacht. Ze hanteerden drie klassen: - Klasse 1: de dieren die zich niet lieten voeren. - Klasse 2: de dieren die zich wel lieten voeren maar geen affectie toonden voor de onderzoekers. - Klasse 3: de dieren die tam genoeg waren om op zoek te gaan naar menselijke aandacht. Het waren de dieren uit klasse 3 die zich mochten voortplanten.

De tamme elite In de zesde generatie kwam er een nieuwe klasse bij, de ‘tamme elite’. Dit waren dieren die zo tam waren dat ze menselijk contact bewust kwamen opzoeken. Ze snuffelden aan de onderzoekers en likten hen als hondjes. Toen de twintigste generatie vossen was gefokt, besloeg deze tamme elite al 35 procent van de groep. Toen de dertigste generatie was bereikt, was dit al tussen de 70 en 80 procent. Deze jonge vossen waren compleet anders dan hun voorouders. Wanneer ze bij elkaar werden gezet streden ze met elkaar om contact van mensen die aanwezig waren. Ze waren handelbaar en wilden hun ‘baasjes’ plezieren.

Overleven in het wild Een aantal van de nieuwe generatie tamme vossen zijn door de jaren heen ontsnapt: ze zijn bijna allemaal teruggekomen. Ze konden waarschijnlijk niet meer overleven in het wild.

Fysieke veranderingen De fysieke veranderingen die de vossen vertoonden waren ongeveer gelijk aan die van andere gedomesticeerde zoogdieren. Zo waren er veranderingen in vachtkleur en verlies van pigment op bepaalde stukken van het lichaam. De schedels waren kleiner en de snuiten korter. Ook waren eigenschappen te onderscheiden zoals kortere staarten en benen en hangende oren. De uiterlijke veranderingen waren wel zeldzaam.

Opvallende mutaties Het feit dat verschillende gedomesticeerde zoogdieren, deze zilvervossen incluis, dezelfde soort mutaties vertonen is zeer opvallend. Een voorbeeld hiervan is hangoren: verscheidene soorten tamme dieren vertonen dit kenmerk, terwijl dat (op de olifant na) nauwelijks voorkomt bij dieren in het wild.