Hoe men in de Middeleeuwen zombies buiten de deur hield

Archeologische vondsten tonen aan dat in de Middeleeuwen lichamen van overledenen weleens in stukken werden gehakt. Na nieuw onderzoek naar deze lichamen vermoedt men dat de mutilaties zijn uitgevoerd om te zorgen dat de overleden personen niet uit hun graven opstonden.

Een archeologische opgraving in Engeland in de jaren zestig leverde een heleboel menselijke botten op. Omdat hier Romeinse potscherven bij lagen, dacht men dat ze toebehoorden aan Romeinse bewoners. In de jaren 80 bleek na koolstofdatering dat de ze niet uit de Romeinse tijd stamden maar uit de late Middeleeuwen.

Bijgelovigen

Het gevaar is dat door ontdekkingen als deze Middeleeuwers meteen worden weggezet als bijgelovige holbewoners, wat niet helemaal eerlijk is. De universele angst voor doden die opstaan is zeker niet verdwenen. We gruwelen immers nog steeds bij The Walking Dead.