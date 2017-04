Klimaatverandering, 9/11 en de ramp met vlucht MH17: zomaar een paar zaken waar complottheorieën over bestaan. Waarom bedenken we dit soort theorieën? En hebben ze ook een functie? We vroegen het aan theoretisch filosoof Daniel Cohnitz.

Complottheorieën hebben een lange geschiedenis. In de middeleeuwen geloofden veel mensen bijvoorbeeld dat Joden het bloed van christelijke kinderen gebruikten bij hun religieuze rituelen. En ook tegenwoordig gaan er verschillende samenzweringstheorieën rond, bijvoorbeeld over vaccineren. Zulke theorieën kunnen vergaande consequenties hebben. Daniel Cohnitz, theoretisch filosoof aan de Universiteit Utrecht, doet onderzoek naar het ontstaan en de gevaren van het fenomeen.

Hoe ontstaan complottheorieën?

Iedereen kan zich wel voorstellen dat er mensen zijn die alleen aan hun eigen belang denken en daarom in het geheim obscure dingen doen. Complottheorieën borduren daarop voort. Wanneer er iets heel heftigs gebeurt, wil je graag weten hoe dat komt. Volgens Cohnitz vragen complotdenkers zich af wie er profiteert van de uitkomst, om zo de oorzaak te achterhalen. ‘Het probleem van deze manier van redeneren is dat je ervan uitgaat dat elke gebeurtenis het gevolg is van een opzettelijke actie. De meeste dingen die in de wereld gebeuren zijn echter een fout of gebeuren per ongeluk. Als je geen bewijs hebt dat er opzet achter zit, is het misleidend om die vraag te stellen.’

Cohnitz geeft als voorbeeld de ramp met vlucht MH17. Een van de meest besproken complottheorieën over deze gebeurtenis is dat het eigenlijk een valse-vlagoperatie was. Dit betekent dat bijvoorbeeld een leger een actie uitvoert om iemand anders de schuld ervan te geven. Veel complotdenkers geloven dat niet de pro-Russische rebellen, maar het leger van Oekraïne het toestel neerschoot, om vervolgens Rusland de schuld te kunnen geven. Toch was deze dramatische vliegramp volgens Cohnitz hoogstwaarschijnlijk geen opzet en is het onjuist om een dader te zoeken door te kijken wie er profijt van heeft.