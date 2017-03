Hoe steun je rouwende kinderen?

Jaarlijks verliezen ongeveer 6400 kinderen in Nederland een of beide ouders. Daarnaast raken zo’n 2000 kinderen hun broer en zus kwijt. Hoe verloopt het rouwproces van een kind? Hoe kan je een kind het beste hierin steunen? Klinisch psycholoog en orthopedagoog Mariken Spuij geeft antwoord op deze vragen in haar boek Rouw bij kinderen en jongeren. Ze vertelde erover bij Nieuws & Co (Radio 1).

Kinderen in de rouw

In haar boek wordt wetenschappelijke kennis over het rouwproces bij kinderen gebundeld. Deze kennis is vertaalt naar tips voor ouders, familieleden, leerkrachten en anderen die rouwende kinderen begeleiden. Volgens Mariken Spuij ervaren kinderen en volwassenen dezelfde emoties na een verlies, maar er zijn ook verschillen. Volwassenen ontwikkelen vaker problemen na een plotseling verlies. Kinderen hebben juist vaker moeite met verlies dat verwacht is, bijvoorbeeld als een ouder langdurig kanker heeft gehad. Spuij: “Als een ouder langere tijd ziek is dan ontwricht het gezin en dat heeft invloed op het ontwikkelingsproces van een kind”.

Laat het kind de overleden persoon zien In toch al een onzekere periode hebben volwassenen vaak vragen over hoe zij met een rouwend kind om moeten gaan. Bijvoorbeeld, is het voor een kind goed om de overleden persoon te zien? Dit is een van de vragen die wordt behandeld in dit boek. Het zien van de gestorven persoon helpt juist bij het afscheid nemen. Wanneer dit niet gebeurd kan het kind achteraf spijt hebben of denken dat oma misschien toch nog leeft. Goede begeleiding hierin is essentieel. Beschrijf voor een kind precies wat hij of zij kan verwachten anders is er een grotere kans op gedragsproblemen.