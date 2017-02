Hoe zorg je dat er een diersoort naar jou vernoemd wordt?

Het kan niet anders of Steve Mix houdt zielsveel van zijn moeder. En van nachtvlinders. De Amerikaan telde namelijk 12.600 dollar neer om een nieuw ontdekte vlindersoort naar zijn moeder te laten vernoemen. De mot (links) heet voortaan Givira delindae, naar Delinda Mix (rechts).

De ontdekker van het vlindertje, insectenbioloog Eric Metzler, besloot het recht om de vlindersoort een naam te geven op Ebay te veilen. De opbrengsten gingen naar een non-profitorganisatie die zich inzet voor het nationaal park waar de motten leven. Met de publicatie van de soortbeschrijving werd de naamgeving vorige week officieel. Het was niet de eerste keer. De naamrechten van een zeelelie leverden een tijd terug zo’n 6000 dollar op. En binnenkort wordt de naam van een nieuwe maanvis geveild, voorlopig de ‘Your name here sunfish’ genoemd.

De ontdekker bedenkt de naam Wat als je een diersoort wil vernoemen - laten we zeggen: meteen maar naar jezelf - maar je hebt geen dikke portemonnee? Zijn er nog andere opties? In principe ligt het recht om te vernoemen bij degene die een nieuwe soort voor het eerst beschrijft, ook wel de ‘autoriteit’ van die soort genoemd, vertelt evolutiebioloog Menno Schilthuizen. Die autoriteit publiceert een soortbeschrijving, en vervolgens wordt de naam geregistreerd in de ZooBank, waarin de wetenschappelijke nomenclatuur van alle diersoorten wordt bijgehouden. Waaronder een paardenvlieg die vernoemd is naar Beyoncé en een blinde kever die de naam van Adolf Hitler draagt. Onlangs nog werd er een nachtvlinder naar Donald Trump vernoemd, naar verluidt vanwege de gelijkenis tussen beider kapsels. Het gebeurt zelden dat de ontdekker een soort naar zichzelf vernoemt, zegt Schilthuizen. ‘Dat is echt not done in de biologie. Maar er zijn wel trucjes om die norm te omzeilen. Als bioloog kun je een soort bijvoorbeeld je eigen achternaam geven, door die te vernoemen naar een familielid. En een ander trucje maakt gebruik van het feit dat soortbeschrijvingen vaak meerdere auteurs hebben. Als slechts één van hen de autoriteit is, kan die de soort naar een van de andere auteurs vernoemen.’

De Neopalpa donaldtrumpi is een naar Donald Trump vernoemde mot.