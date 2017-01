Hoog- of laaggeschoold, wie drinkt het meest?

Van de mensen met alleen lagere school geeft 70 % aan alcohol te gebruiken en van mensen met een hbo- of universitaire opleiding is dit 89,4%. Middelbaar opgeleiden (83 %) zitten daar tussenin. Van de laagopgeleiden heeft 12,8 % nog nooit alcohol gedronken, bij de hoogopgeleiden is dit 4,1 %.

Misschien is het omdat ze denken toch wel genoeg hersencellen te verkwanselen te hebben. Of omdat ze nu eenmaal ook vaak meer verdienen en dus sneller een dure fles van het een of ander aanschaffen. Of ligt de oorzaak misschien in hun studententijd, waarin ze een slechte gewoonte hebben ontwikkeld, waar later simpelweg moeilijk vanaf is te komen? Hoe het ook zij, uit verschillende onderzoeken blijkt dat hoogopgeleiden een stuk vaker en meer alcohol drinken dan lager geschoolden. Dit zijn de cijfers:

Op de middelbare school is het juist andersom

Opvallend is dat het op de middelbare school nog precies andersom is. In een onderzoek waarin werd gevraagd of en wat jongeren (tussen 12 en 16) de afgelopen maand hadden gedronken, zien we dat 31 % van de vmbo-b’ers aangeeft gedronken te hebben tegenover bijna 22 % van de vwo’ers. In de test wordt ook gevraagd wie er in die maand dan wel eens aan binge drinken deed (meer dan 5 glazen bij één gelegenheid). Ruim 79 % van de vmbo-b’ers geeft hierop een positief antwoord, tegenover een kleine 57% van de vwo'ers.

Van de havisten dronk 28% die maand, van hen was bijna 70% ook aan het binge drinken geslagen. Bij de vmbo-t’ers waren de verhoudingen 23.1 % en 70.7 %. Jongens en meisjes in het voortgezet onderwijs verschillen niet opvallend in drinkgedrag.