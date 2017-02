Hoogleraren: dyslexie is vooral gevolg van slecht onderwijs

'Ik vraag me zelfs af of dyslexie wel bestaat', zegt Anna Bosman, hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze doet sinds 2007 wetenschappelijk onderzoek naar dyslexie. Als kinderen moeite hebben met lezen of rekenen, wordt de oorzaak bijna altijd bij het kind gezocht, constateert Bosman. 'We vergeten te checken of er wel goed onderwijs is gegeven.'

De Groningse hoogleraar Ben Maasen constateert in de krant dat kinderen met dyslexie op school minder hoeven te lezen en te spellen, terwijl ze juist méér moeten oefenen.