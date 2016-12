Hoogtepunt 2016: Computer ontrafelt definitief het mysterie van bordspel Go

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op 9 maart 2016.

De Chinese Go-professional Guo Juan raakt geëmotioneerd wanneer ze als analiste het publiek moet vertellen dat computerprogramma AlphaGo zojuist de beste menselijke speler van de afgelopen tien jaar heeft verslagen, de Zuid-Koreaan Lee SeDol. 'He is human. He has emotions. He can make mistakes', zegt de in Nederland wonende speelster bedroefd.

Voor de Go-wereld is de match tussen AlphaGo en Lee SeDol de evenknie van de schaakmatch tussen Garry Kasparov en IBM-supercomputer Deep Blue (In 1996 won Kasparov; in 1997 won Deep Blue). In oktober 2015 had AlphaGo al met 5-0 gewonnen van de Europees kampioen Fan Hui, maar deze staat ‘slechts’ als nummer 370 op de wereldranglijst, terwijl Lee SeDol de huidige nummer 4 is. Tot vandaag wist niemand hoe sterk AlphaGo echt zou zijn in een partij tegen een wereldtopper.

Het vijftigkoppige publiek van go-liefhebbers heeft in het Europese Go Centrum in Amstelveen zo’n vier uur ademloos gekeken naar de eerste van een serie van vijf partijen tussen mens en machine. Het was al snel duidelijk: AlphaGo speelt op wereldniveau. Een paar uur lang ging de partij gelijk op, maar op een gegeven moment kantelde de strijd en gaf de 33-jarige Zuid-Koreaan zich gewonnen. En dat terwijl hij van te voren had gezegd dat hij verwachtte de match met 5-0 of anders toch wel 4-1 te winnen.

Voor een winst met 4-1 zou Lee SeDol de resterende vier partijen allemaal moeten winnen en die kans is klein. De druk op hem neemt toe en onder druk maken mensen meer fouten. Daarvan heeft de computer geen last. De winnaar van de match krijgt trouwens 1 miljoen dollar. Als AlphaGo wint, geeft Google DeepMind, de bouwer van het computerprogramma, het geld aan een goed doel.