Hoogtepunt 2016: De dichtstbijzijnde andere aarde is gevonden

De ontdekking is gedaan met telescopen en instrumenten van de Europese astronomische organisatie ESA. Die gaf gisteren een persconferentie in het hoofdkwartier bij München om het nieuws aan de wereld te verkondigen, al was het vorige week al uitgelekt.

De geruchten zoemden al rond, en deze week brengt vakblad Nature het als groot nieuws: er draait een aardachtige planeet rond onze naaste buur-ster in het heelal, Proxima Centauri. Bovendien is zijn baanafstand tot deze ster niet te dichtbij en niet te ver af, zodat er vloeibaar water voor kan komen, een voorwaarde voor het ontstaan van leven.

Van alle sterren staat Proxima Centauri het dichtstbij, op maar vier lichtjaar afstand. Rond deze ster draait een aardachtige planeet, waar in principe leven voor kan komen. De onderzoekers denken al aan op bezoek gaan, in de komende eeuwen.

Langlevende sterren

Statistisch bekeken is de ontdekking geen grote verrassing. De consensus onder astronomen is dat een groot deel van alle langlevende sterren, zoals Proxima Centauri en de zon, een of meer planeten om zich heen heeft. De kunst is om ze te detecteren. Simpelweg een foto nemen met een grote telescoop is geen optie: een planeet zendt (beter gezegd: weerkaatst) zo weinig licht uit, dat hij door zijn moederster volkomen overstraald wordt.

De planeet is volgens de gangbare systematiek Proxima b genoemd. Hij is ontdekt door jarenlange waarnemingen met de Very Large Telescope in Chili achteraf te analyseren op de aanwezigheid van een planeet. Die waarnemingen zijn tussen 2000 tot 2008 ook voor andere doeleinden gedaan. Daaruit kwam bovendrijven dat er mogelijk een planeet aanwezig was die in 11,2 dagen rond Proxima Centauri draait.

In 2016 zijn nog meer, heel specifieke waarnemingen gedaan met een andere telescoop. De combinatie van die twee datasets geeft een zeer sterke bevestiging voor een planeet die minimaal 1,3 keer zo zwaar is als de aarde, in 11,2 dagen rond Proxima Centauri draait, in een baan die ongeveer twintig keer kleiner is dan die van de aarde om de zon.

Een jaar duurt op Proxima b dus maar elf aardse dagen. Hoe lang een dag er duurt is niet bekend. De moederster Proxima Centauri staat er ongeveer drie keer zo groot aan de hemel als de zon op aarde.