Hoogtepunt 2016: Eerste baby met drie ouders geboren

‘Het is een kunststukje, wat ze gedaan hebben’, antwoordt Smeets op de vraag hoe een kind drie ouders kan hebben. Mensen hebben niet alleen erfelijk materiaal in hun celkernen, maar ook in hun mitochondriën, de energiecentrales van je cellen. ‘Ze hebben nu een kind geboren laten worden waarbij het kern-DNA van zijn beide ouders komt, terwijl het mitochondrieel DNA van een donormoeder komt’.

's Werelds eerste baby met drie ouders is geboren, zo heeft New Scientist bekendgemaakt. De cellen van de baby, die inmiddels vijf maanden oud is, bevatten het erfelijk materiaal van drie verschillende mensen. Het Radio1-programma Nieuws en Co sprak met hoogleraar genoomanalyse Bert Smeets over deze doorbraak.

Dat klinkt op papier misschien eenvoudig, maar daarvoor was het nodig om de kern van de bevruchte eicel te verwijderen, en in de eicel van de donormoeder te plaatsen. Dat was belangrijk, omdat de biologische ouders van het kind kampten met een erfelijke aandoening in het mitochondrieel DNA. Dat zou ervoor gezorgd hebben dat het kind meteen al op jonge leeftijd een energietekort zou hebben gehad, waaraan het zou hebben kunnen overlijden. Met deze actie zijn de ziekmakende energiefabriekjes dus buitenspel gezet.

De techniek is nog controversieel, zegt Smeets, omdat je het erfelijk materiaal van het kind manipuleert, maar ook omdat de praktijk nog moet uitwijzen of deze aanpak veilig is. Er zijn weliswaar voorbereidende tests gedaan in het laboratorium, maar eventuele bij-effecten op de langere termijn zijn niet uit te sluiten.