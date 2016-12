Hoogtepunt 2016: Nieuwe theorie Erik Verlinde zet donkere materie bij oud vuil

De theoretisch natuurkundige publiceerde een eerste artikel over het onderwerp in 2010 en gebruikte zijn Spinozapremie om de theorie verder uit te bouwen. En nu dus het vervolg. In zijn nieuwe artikel ontdekken we dat het universum vol zit met informatie, en dat zwaartekracht een daaruit voortvloeiend verschijnsel is, en anders werkt dan we tot nu toe dachten.

Erik Verlinde zette in 2010 zijn artikel ‘On the origin of gravity and the laws of Newton’ online. Een heel nieuw concept waarin hij een alternatieve theorie voor de zwaartekracht herleidt vanuit de wetten van de thermodynamica. Een theorie waarin zwaartekracht geen fundamentele kracht blijkt, maar slechts een bijwerking is van een onderliggend verschijnsel.

Zoektocht naar donkere materie gaat door

Patrick Decowski werkt juist keihard om het bestaan van Donkere Materie-deeltjes te bewijzen, en ziet dus niets in Verlindes theorie. Hij zit op het moment in Japan, waar hij onderzoek doet aan neutrino's in het KamLAND experiment. Via de telefoon vertelt hij dat hij het artikel helaas nog niet heeft gelezen. 'Maar dat ga ik zeker doen, ik ben benieuwd waar Erik mee komt.' Het donkere materie-experiment waar hij aan werkt in een uitgeholde berg in Gran Sasso (Italie), loopt volgens schema. Resultaten zijn er nog niet, althans, de metingen die tot nu toe gedaan zijn bevestigen dat het apparaat precies zo werkt als ze verwachtten. Op het moment loopt de eerste grote run. 'Het is geblindeerd onderzoek, we kijken nu niet naar de data. Pas als de metingen klaar zijn, halen we het doek weg.' En dat doek wordt hopelijk dit jaar nog weggehaald. Mochten ze iets vinden van een donker materiedeeltje, dan is het feest. Behalve voor Verlinde.