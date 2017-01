Hoogtepunt 2016: Stapel stalagmieten in Franse grot blijkt oudste menselijke bouwwerk

De archeologen deden de vondst al in de jaren negentig, in een grot in de regio Aveyron in Zuid-Frankrijk. Er werd aanvankelijk gedacht dat het bouwsel zo'n 50.000 jaar oud was, maar het blijkt veel verder terug te gaan. Er is onder meer een 3D-reconstructie gemaakt.

De archeologen vonden 300 meter diep in een grot stapels van honderden stalagmieten - kalkkegels die op de bodem van een grot staan. De stalagmieten waren opgestapeld in een grote en een kleinere cirkel.

Slimmer dan gedacht

Wat de Neanderthalers ermee wilden of wat voor betekenis de stalagmietencirkels hadden, is nog niet duidelijk. Wel trekken onderzoekers nu al de conclusie dat Neanderthalers slimmer waren dan nog steeds vaak wordt gedacht.

Ze wijzen erop dat het bouwsel diep in de grot is gemaakt en dat daarvoor samenwerking en licht nodig was. Waarschijnlijk verbrandden de Neanderthalers botten om zicht te hebben in de grot.

De Neanderthalers waren een mensensoort die vanaf zo'n 200.000 jaar geleden leefde in grote delen van Europa en Azië. Ze verdwenen zo'n 34.000 jaar geleden, enkele duizenden jaren na de komst van de moderne mens naar Europa en Azië.

Bron: NOS.

Jacques Jaubert et al, 'Early Neanderthal constructions deep in Bruniquel Cave in southwestern France', in Nature, 26 mei 2016.