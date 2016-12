Hoogtepunt 2016: Verlamde Nederlandse patiënt communiceert met nieuw breinimplantaat

Het is een klassieke nachtmerrie. Volledig bij zinnen zijn, maar dat niet kunnen laten merken aan de buitenwereld. Met als ultiem horrorscenario dat je levend begraven wordt. Deze angst nam in de achttiende eeuw zulke proporties aan, dat doden voordat ze definitief onder de grond verdwenen eerst een tijdje in een schijndodenhuis lagen. Ze werden aan een constructie verbonden die een belletje deed rinkelen als de dode toch niet dood bleek en zich bewoog.

Een wereldprimeur: patiënten met het locked-in syndroom krijgen hun stem terug. Waar ze eerst waren aangewezen op het ziekenhuis, kan een revolutionaire nieuwe techniek, ontwikkeld door Nederlandse onderzoekers, gewoon met hen mee naar huis. De Kennis van Nu mocht op bezoek bij de eerste en enige patiënt in de wereld bij wie deze techniek is toegepast.

Breinklik

Inmiddels zijn artsen voldoende zeker van hun zaak in hun vaststelling van de dood en gebruiken we geen schijndodenhuisjes meer. Bewustzijn vaststellen blijft lastig. Of iemand bewustzijn heeft (of dat het nog terug kan komen) kun je niet altijd aan de buitenkant zien. Mensen met het locked-in syndroom hebben bewustzijn, hun zintuigen werken, maar ze zijn volledig verlamd. Sommigen kunnen nog met hun ogen of vingers bewegen, anderen kunnen helemaal niets meer. Mensen die uit deze toestand zijn gekomen vertellen soms vreselijke verhalen over wat ze hoorden, zagen en voelden, zonder iets terug te kunnen zeggen.

Als mensen volledig locked-in zijn en andere manieren niet werken, kan bewustzijn vastgesteld worden door naar hersenactiviteit te kijken. Hersenen die hun werk doen gebruiken een hoop energie en dat kun je met verschillende technieken in beeld brengen. Met EEG meet je bijvoorbeeld elektrische pulsjes in de hersenen en met een MRI scan kun je kijken naar zuurstofgebruik. Bovendien kun je deze metingen van hersenactiviteit gebruiken om patiënten te laten communiceren. Wanneer ze bijvoorbeeld een som oplossen of een denkbeeldige beweging maken, dan is dat meetbaar en te vertalen naar een breinklik. Hiermee kunnen ze letters selecteren en zo woorden spellen.