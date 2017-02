Houdt sport jongeren op het rechte pad? Grote studie ontdekt geen effect

Sport wordt al jaren als een middel gezien om jongeren op het rechte pad te houden. Maar een grootschalige studie van promovendus Anouk Spruit (Universiteit Amsterdam) vond hier amper bewijs voor. Toch is er nog hoop.

Het klinkt allemaal zo vertrouwd. Respect hebben voor de tegenstander, omgaan met teleurstellingen en autoriteit. Sport zou een uitstekende manier zijn om deze en andere sociale vaardigheden aan onze kinderen te leren. Daarmee zou het volgens velen ook probleemjongeren op het juiste pad kunnen houden. Toch kon Anouk Spruit deze positieve sociale effecten van sport niet hard maken. Volgens Spruit kan dit twee betekenissen hebben. Een optie is dat het effect van sport op jeugddelinquentie simpelweg niet bestaat. Maar een meer voor de hand liggende reden zou volgens Spruit zijn dat er naast uitstekende sportclubs ook verenigingen bestaan die op jongeren weinig of zelfs negatieve sociale effecten hebben. Zo worden de positieve effecten in de studies tenietgedaan door de negatieve.

Sport an sich niet voldoende Spruit: "Het komt er echt op aan dat een club oog heeft voor het morele klimaat waarin ze aan sport wil doen en welke waarden en normen ze wil uitstralen. Clubs en ouders die willen dat hun kinderen koste wat kost winnen, coaches en supporters die langs de zijlijn tegen de scheidsrechter of tegenstander wild te keer gaan. Het competitieve karakter is eigen aan sport, maar dit soort situaties creëren juist een antisociaal klimaat. Niet alleen raken kinderen er sneller door gefrustreerd, ze werken die frustraties gemakkelijker op de foute manier uit.” De rol van de coach is volgens Spruit ook heel belangrijk. “Hij zou niet alleen over sportinzichten moeten beschikken, maar onder andere ook over pedagogische vaardigheden, affiniteit met jongeren, en kunnen voorkomen dat jongeren elkaar in negatief gedrag aansteken. Met name het motiveren van het positief gedrag is heel belangrijk. En door te vragen hoe het op school gaat, maakt hij ook duidelijk dat er ook andere zaken in het leven zijn dan sport alleen.”