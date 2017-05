Huisdier? Plaagdier? Proefdier?

Veel mensen vinden dat wij lang niet altijd even goed omgaan met dieren: denk hierbij aan bijvoorbeeld dierproeven, de jacht en de bio-industrie. Maar hoe moet het dan wel? En wat is goed eigenlijk? Om dit uit te zoeken openden de universiteiten van Utrecht en Wageningen op 9 mei een speciaal onderzoeksinstituut.

De meningen over omgang met dieren lopen sterk uiteen, en tegenstrijdige belangen botsen met elkaar. Moeten we kunnen jagen voor vermaak? Of als bron van inkomsten? En hoe zit het met proefdieren? Al deze vraagstukken kennen felle voor en tegenstanders. Volgens hoofd van het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) Franck Meijboom zit de discussie op dit moment vast.

Openen van de dialoog De universiteiten van Utrecht en Wageningen willen in het CenSAS het gesprek over de behandeling van dieren opengooien. “Het gaat vooral om het loskomen uit een context. Bij veel problemen die te maken hebben met dierenwelzijn zijn er allerlei belangen, maar de partijen die de discussie voeren zijn maar op één hiervan gefocust.” Organisaties zetten zich soms vooral in voor dierenwelzijn, terwijl een kwestie over bijvoorbeeld antibiotica óók gaat over milieu en volksgezondheid. Deze belangen moeten naast dierenwelzijn worden meegenomen om verder te komen in de discussie.

Plaagdieren verdrinken? Als voorbeeld noemt Meijboom de vraag hoe we omgaan met plaagdieren. Mag je een weiland onder water zetten om muizen te laten verdrinken als ze grote economische schade veroorzaken? En wie mag daarover beslissen? Zo’n vraagstuk kun je bekijken vanuit het perspectief van boeren, de dierenbescherming en volksgezondheid.

Franck Meijboom bij de opening van CenSAS op 9 mei

Om de tafel Het doel van het centrum is om de partijen samen te brengen en deze overkoepelende belangen op tafel te gooien. Zo moet de vastgeroeste gesprek loskomen. Meijboom wil met de verschillende partijen om de tafel gaan zitten (bijvoorbeeld met de dierenbescherming en de jagersvereniging) om een bepaald probleem te bespreken. Belangrijk hierbij is om te ontdekken of ze het wel vanuit dezelfde hoek zien.

De partijen die CenSAS in de discussie betrekt

Als voorbeeld kunnen we nemen het welzijn voor koe en kalf. De ene partij wil misschien heel concreet praten over hoelang een kalf bij zijn moeder moet blijven, terwijl een tweede partij ze helemaal niet wil scheiden omdat ze meer respect wil voor de dieren. De tweede partij voert in dit geval een ander soort discussie, die over ethiek gaat. Door deze standpunten en hun verschillen te erkennen hoopt Meijboom de partijen uiteindelijk bij elkaar te brengen en overeenkomstige belangen te vinden.

Vraagstukken en tegenstellingen De vraagstukken waar we aan moeten denken draaien echt om dierenwelzijn in de bredere zin, zegt Meijboom. “De bio-industrie is er onderdeel van, hoe we omgaan met proefdieren en plaagdieren, en de manier waarop en wanneer dieren worden geslacht. ” Bij de opening gisteren is al gediscussieerd over de vraag of muizen gebruikt mogen worden om een medicijn te ontwikkelen tegen een aandoening die door roken wordt veroorzaakt. Aan de andere kant worden grote aantallen muizen in geval van een plaag afgemaakt. Of: religieus zonder verdoving slachten wordt afgekeurd, terwijl vissen ook zonder verdoving sterven op het ijs van een vissersboot.

Het is zeker niet de bedoeling om de discussie over het één te stoppen omdat het ander plaatsvindt, maar meer dat we bepaalde aspecten van dierenwelzijn die ook bij de samenleving horen moeten erkennen.

Concrete oplossingen Meijboom rekent er niet op dat het centrum alle spanning tussen partijen kan wegnemen, maar hoopt op het bereiken van een consensus over sommige problemen. “Als we met alle partijen een overeenstemming bereiken, kan deze ook zeker naar de markt of overheid. Maar we zijn hier vooral om de volgende stap zetten in de discussie over dierenwelzijn.”