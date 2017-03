Huismuis profiteert al 15.000 jaar van de mens

Voor de meeste diersoorten is de komst van de mens geen goed nieuws. De huismuis daarentegen profiteert al 15.000 jaar van onze aanwezigheid. Dat blijkt uit onderzoek dat deze week in PNAS verschijnt.

Muizen zijn niet alleen een bruikbaar model voor de mens in biomedisch onderzoek. Archeologen gebruiken gefossiliseerde muizenkiesjes om oude ecosystemen te reconstrueren. Aan de vorm van de kiezen kun je muizensoorten herkennen. Het voorkomen en de verhouding van verschillende soorten zegt veel over het type ecosysteem waarin de muizen leefden. Waar de ene soort goed tegen droogte kan, floreert de ander juist in een vochtige omgeving. Bovendien zijn muizen relatief snel geslachtsrijp, waardoor ze zich in goede omstandigheden razendsnel kunnen voortplanten.

In een studie die deze week in PNAS verschijnt, onderzochten wetenschappers van de Washington University muizenkiesjes in een oeroude nederzetting in de Jordaanvallei in Israël tot 200.000 jaar geleden. Ze keken specifiek naar twee soorten muizen: de huismuis (Mus muscullus domesticus) en de Macedonische huismuis (Mus macedonicus).