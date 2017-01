Illegaal handelsnetwerk in babychimpansees ontdekt door BBC

De illegale handel in wilde dieren is een enorm onderschat probleem, zo blijkt uit de komende aflevering van De Kennis van Nu donderdag. De hoeveelheid geld die hierin omgaat is zelfs vergelijkbaar met die van de handel in wapens en drugs. Ook de BBC had het vandaag over illegale dierenhandel. Dankzij maandenlange voorbereiding bracht het een groot winstgevend smokkelnetwerk in babychimpansees in kaart.