In Twitterpeiling doen kleine partijen het goed

Hoe vaak een partij op Twitter wordt genoemd, voorspelt aardig hoeveel zetels zij krijgt tijdens de Tweede Kamer verkiezingen. Dat bleek uit het onderzoek van taaltechnoloog Eric Sanders na de verkiezingen in 2012. In zijn huidige peiling doen vooral kleine partijen het goed.

In de Twitterpeiling van taaltechnoloog Eric Sanders van de Radboud Universiteit staan de PVV en de VVD aan kop met beide 29 zetels. Waar de PvdA flink is weggezakt in andere peilingen, komt die in Sanders' peiling op een derde plek met 24 zetels. Vooral CDA, 50Plus en SP leveren flink in, terwijl een aantal kleine partijen als DENK, GeenPeil en VNL juist meer zetels krijgen.

Accuraat

Sanders peilt de stemming in het land met behulp van Twitterberichten. ‘We tellen hoe vaak een partij wordt genoemd in berichten op Twitter,’ legt hij uit. Hierbij houdt hij rekening met de verschillend manieren waarop je een partij kunt benoemen. Dus: GL en Groen Links, PvdA en Partij van de Arbeid. Omdat 'denk' een werkwoord en een partij is, filtert hij ook de taalconstructies eruit waarin het werkwoord wordt gebruikt. Verder corrigeert Sanders pieken. ‘Als Van der Steur opstapt, dan zie je een piek in het benoemen van de VVD.’ Of een Twitterpost positief of negatief over een partij bericht, maakt niet uit.

Het is dus heel simpel, maar juist dat blijkt het best te werken. Dat verraste Sanders. ‘Na de verkiezingen in 2012 heb ik geprobeerd om te corrigeren voor leeftijd en geslacht, maar dat blijkt niet goed te werken.’ Al met al voorspelde de Twitterpeiling behoorlijk accuraat de uitkomst van de verkiezingen van 2012. Zo voorspelde de peiling de winnaars van de verkiezingen (de VVD en PvdA) goed. Wel gaf de peiling een onderschatting van het totaal aantal zetels van deze partijen. De andere peilingen deden dat beter. Waar de andere peilingen er 12 procent naast zaten, zat de Twitterpeiling er voor de zetels 24 procent naast.